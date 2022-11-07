برّي: أولى الأولويات هي لانتخاب رئيس الجمهورية

شدّد رئيس مجلس النواب “نبيه بري”، خلال لقائه نقيب الصحافة اللبنانية “عوني الكعكي” وأعضاء مجلس النقابة، على أن أولى الأولويات هي لإنتخاب رئيس الجمهورية”، مجددًا الدعوة الى التوافق في هذا الإستحقاق، وقال :” لقد خلقنا الله مختلفين ومتفرقين كي نسمع لبعضنا البعض ونتلاقى مع بعضنا البعض. أمام تراكم الأزمات وأكبرها الازمة الاقتصادية اذ إنّ 80 في المائة من الشعب اللبناني باتوا تحت خط الفقر، ناهيك عن ازمة الكهرباء التي صرفنا عليها عشرات المليارات، والحوار مع صندوق النقد كل ذلك يجب أن يؤدي للاسراع بإنتخاب رئيس للجمهورية”.

وأضاف بري :” لبنان قد يستطيع ان يتحمل أسابيع لكنه لا يستطيع ان يتحمل أكثر من ذلك، ولا يمكن ان يتحمل لبنان واللبنانيون المزيد من التدهور”، مؤكدًا أنّه “سوف يدعو الى عقد جلسة كل أسبوع وهو ملتزم بهذا الأمر”.

وكشف برّي “أن جدول أعمال الحوار الذي كان في صدد الدعوة اليه كان فقط التوافق على الإنتخابات الرئاسية ونقطة على السطر. وكل المحطات الخلافية التي مر بها لبنان انتهت بالحوار والتوافق من الطائف الى الدوحة الى طاولات الحوار في الداخل فهل نتعظ؟”، جازمًا أنّ الوضع الأمني في لبنان محصّن، واللبنانيين يملكون من الوعي ما يكفي لعدم الإنجرار والإنزلاق في أتون الإحتراب والفتن” .

في سياق متصل، لفت بري الى “ان إتفاق الطائف ليس إنشاءً عربيا، الطائف هو دستور ساوى بين اللبنانيين”، معترفًا أنه “لثلاث مرات فشل بتمرير الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية وقانون إنتخابات خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس الشيوخ”.

وعن المزاعم التي تقول انه “يقف وراء حماية حاكم مصرف لبنان”، قال بري:” إسالوا من مدد له !! وأقول اذا بيّي مرتكب أنا لا أغطيه”.