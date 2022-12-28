برّي: إنتخاب رئيس مدخل الزامي لولوج لبنان مرحلة الحلّ

استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري مساء اليوم في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحكومة الإسبانية رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، ووزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز بحضور السفير الإسباني في لبنان خيسوس سانتوس إغوادو والوفد المرافق، حيث جرى عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وإسبانيا.

الرئيس بري نوه بزيارة رئيس الحكومة الإسبانية والوفد المرافق الى لبنان خاصة في هذه المرحلة مشيداً بدور إسبانيا ودعمها للبنان لاسيما من خلال مشاركتها في قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، لافتاً الى ان العلاقة التاريخية مع هذه القوات والتي تعود لأكثر من أربعة عقود أسهمت وتسهم في تعزيز روابط الصداقة وفي تبادل الخبرات على أكثر من صعيد بما فيها برامج التعاون في مجالات عدة.

رئيس المجلس أبدى استعداده العمل من تطوير صيغ التعاون بين لبنان وإسبانيا خصوصاً على الصعيد البرلماني والتشريعي، مشدداً أمام الضيف الإسباني على وجوب إنجاز الاستحقاق الدستوري الأول المتمثل بإنتخاب رئيس للجمهورية كمدخل الزامي لولوج لبنان مرحلة الحل والخروج من الازمة الراهنة.

كما تخلل اللقاء تبادل للهدايا التذكارية بين الرئيس بري ورئيس الحكومة الاسبانية.