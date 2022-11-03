برّي ردًا على التخوّف من "النعرة الطائفية" : "ان شاء الله النيّات منيحة"

ردّ رئيس مجلس النواب “نبيه بري” على مداخلات بعض النواب التي سبقت مناقشة رسالة رئيس الجمهورية الذين ابدوا خشيتهم “من أن يكون الهدف من هذه الرسالة قد يثير نعرة طائفية”.

وقال :”ان شاء الله النيات “منيحة” وسبق ان ناقشنا من قبل رسائل مماثلة ” وما صار شي”.

وتساءل بري : هل يعتقد أحد أنني قد أدعو الى أمر طائفي؟

وردًا على طلب النائب “سليم عون” الاستماع الى موقف رئيس حكومة تصريف الاعمال ،قبل البدء بمناقشة رسالة الجمهورية، قال بري :” ليش اذا سمعتو كلمتو بتقنعوا انتو!؟

وانسحبت كتلة الكتائب والنائب ميشال معوض من جلسة مجلس النواب. وقال النائب “سامي الجميل”: “رفضنا هذه الجسلة بالسياسية وبالدستور، وانسحبنا اعتراضا على اجراء اي جلسة لغير انتخاب رئيس الجمهورية”.