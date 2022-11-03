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برّي ردًا على التخوّف من "النعرة الطائفية" : "ان شاء الله النيّات منيحة"

منذ ساعتين
آخر تحديث: 3 - نوفمبر - 2022 12:02 مساءً
رئيس مجلس النواب نبيه بري

رئيس مجلس النواب نبيه بري

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ردّ رئيس مجلس النواب “نبيه بري” على مداخلات بعض النواب التي سبقت مناقشة رسالة رئيس الجمهورية الذين ابدوا خشيتهم “من أن يكون الهدف من هذه الرسالة قد يثير نعرة طائفية”.

وقال :”ان شاء الله النيات “منيحة” وسبق ان ناقشنا من قبل رسائل مماثلة ” وما صار شي”.

وتساءل بري : هل يعتقد أحد أنني قد أدعو الى أمر طائفي؟

وردًا على طلب النائب “سليم عون” الاستماع الى موقف رئيس حكومة تصريف الاعمال ،قبل البدء بمناقشة رسالة الجمهورية، قال بري :” ليش اذا سمعتو كلمتو بتقنعوا انتو!؟

وانسحبت كتلة الكتائب والنائب ميشال معوض من جلسة مجلس النواب. وقال النائب “سامي الجميل”: “رفضنا هذه الجسلة بالسياسية وبالدستور، وانسحبنا اعتراضا على اجراء اي جلسة لغير انتخاب رئيس الجمهورية”.

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