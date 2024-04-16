برّي ردّاً على باسيل: يريد فصل جبهة الجنوب عن غزّة "وهيدي ما بتزبطش"

أكد رئيس مجلس النواب نبيه برّي أن “وحدة الساحات قائمة شاؤوا أم أبوا”.

وردّ على كتاب النائب جبران باسيل إلى مجلس الأمن قائلاً: جبران في كتابه يريد أن يفصل جبهة الجنوب عن غزة “وهيدي ما بتزبطش”.

وأكد برّي أنّ “قواعد الاشتباك تغّيرت والنتيجة الأهمّ للسجادة العجمية أنّها قالت لإسرائيل “زمن الأول تحوّل”.

كما ردّ برّي على كلام رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير #جعجع حول الانتخابات البلدية، بالقول: “لن تحصل انتخابات بلدية من دون الجنوب، وبده يستوعب جعجع أنّني لست مستعدّاً لفصل الجنوب عن لبنان”.

وأضاف: “الخطورة في كلام جعجع هو عن الفدرالية وهذا يعني أنّنا لا نزال في حالات حتماً”.