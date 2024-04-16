الثلاثاء 7 شوال 1445 ﻫ - 16 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

برّي ردّاً على باسيل: يريد فصل جبهة الجنوب عن غزّة "وهيدي ما بتزبطش"

منذ 46 دقيقة
آخر تحديث: 16 - أبريل - 2024 9:40 مساءً
A A A
طباعة المقال

أكد رئيس مجلس النواب نبيه برّي أن “وحدة الساحات قائمة شاؤوا أم أبوا”.

وردّ على كتاب النائب جبران باسيل إلى مجلس الأمن قائلاً: جبران في كتابه يريد أن يفصل جبهة الجنوب عن غزة “وهيدي ما بتزبطش”.

وأكد برّي أنّ “قواعد الاشتباك تغّيرت والنتيجة الأهمّ للسجادة العجمية أنّها قالت لإسرائيل “زمن الأول تحوّل”.

كما ردّ برّي على كلام رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير #جعجع حول الانتخابات البلدية، بالقول: “لن تحصل انتخابات بلدية من دون الجنوب، وبده يستوعب جعجع أنّني لست مستعدّاً لفصل الجنوب عن لبنان”.

وأضاف: “الخطورة في كلام جعجع هو عن الفدرالية وهذا يعني أنّنا لا نزال في حالات حتماً”.

    المزيد من أخبار لبنان

    منزل نائب يتعرّض لمحاولة سرقة!
    حنكش: المعارضة شكّلت سدّا منيعا لفرملة انقضاض الحزب على الرئاسة
    سوريون يعتدون على مواطن في زغرتا لهذا الهدف

    الأكثر قراءة

    باسكال سليمان
    إليكم جديد التحقيقات في مقتل باسكال سليمان
    ارتفاع درجات الحرارة
    نيسان "ولعان'".. أسبوع حار ينتظر لبنان!
    الروسية إنيسا بولينكو تسقط من ارتفاع 50 متراً بسبب صورة سيلفي
    فيديو صادم.. مشهورة روسية تسقط من ارتفاع 50 متراً بسبب صورة سيلفي!