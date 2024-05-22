برّي في طهران لتقديم واجب العزاء برئيسي وعبداللهيان على رأس وفد لبناني

وصل رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى طهران للمشاركة في التشييع الرسمي للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيّته حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق، الذين توفّوا في حادثة الطائرة الرئاسية الأحد.

وألقى برّي نظرة الوداع على جثامين الضحايا حيث قرأ سورة الفاتحة، قُبيل تقديم واجب العزاء لنائب الرئيس الإيراني محمد مخبر، الذي يتولّى صلاحيات الرئيس الراحل إلى حين انتخاب رئيس جديد، إلى جانب وزير الخارجية الإيراني الجديد علي باقري كني.

ويرافق برّي إلى طهران وفد وزاري وديني رفيع المستوى، من بينه وزير الخارجية عبدالله بوحبيب.

فيما أمّ الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي صلاة الجنازة على الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي ومرافقيه في طهران اليوم الأربعاء، بينما هرعت المؤسسة الدينية لتنظيم انتخابات مبكرة قد تضعف شرعيتها بشكل أكبر وسط استياء شعبي متزايد.

ومن المقرر إجراء الانتخابات في 28 يونيو حزيران لاختيار خليفة لرئيسي الذي قُتل في حادث تحطم طائرة هليكوبتر يوم الأحد. ولم يظهر الإيرانيون اهتماما يُذكر بانتخابات 2021 التي منحت رجل الدين المحافظ الرئاسة، وهو منصب يشرف شاغله على إدارة الشؤون اليومية للحكومة.

وتوفي رئيسي بينما تشهد إيران توترات بين القيادة الدينية والمجتمع الأوسع يزيد حدتها تشديد الضوابط السياسية والاجتماعية وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

وتجاهلت أعداد متنامية من الناخبين الانتخابات الأخيرة، وهو مؤشر مثير للقلق بالنسبة للقيادة التي ترى أن الإقبال على التصويت هو اختبار لمصداقية الجمهورية الإسلامية التي تأسست قبل نحو 45 عاما.