أخبار لبنان

برّي “قدمت لبن العصفور للحريري”.. والأخير “البلد بدها ريجيم”

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شدد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ على انه يصر على بقاء رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ على رأس الحكومة، ونقل صحيفة “النهار” عنه ما مفاده أنه “قدّم لبن العصفور الى الرئيس الحريري ولكن إذا بقي سعد على موقفه ورفض تسلم الحكومة، فسأكون على عداء معه الى الأبد. لان المصلحة تقتضي تعاوننا جميعنا للخروج من هذه الأزمة”

المزيد من الأخبار

بالفيديو : الثوار يحتضنون نعش أبو فخر في رياض الصلح

لبنان:السلطة تفسد..إيران تخسر والشيعة يكسرون جدار الخوف

مسيرة من دير قوبل انضمت الى المحتجين في مثلث خلدة

ماذا قرر حاكم مصرف لبنان بشأن الشيكات المرتجعة؟

نقل أحد زوار بيت الوسط عن الرئيس سعد الحريري تعليقاً على الكلام المنسوب للرئيس نبيه ‏بري في جريدة “النهار” قوله “الرئيس بري أخ كبير، وقلبو الكبير ما بيتحمل يكون على عداء ‏معي الى الأبد . وأنا بشكرو فعلاً على لبن العصفور مع العلم انني متوقف عن تناول الالبان ‏والاجبان، وحالة البلد بدها ريجيم سياسي. صداقة الرئيس بري ومحبتو واحترامو بتتقدم عندي ‏على أي اعتبارات وما في شي بالدني بيحطنا بخانة العداوة “.‏

 

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

ماذا قرر حاكم مصرف لبنان بشأن الشيكات المرتجعة؟

أخبار لبنان

الحريري لم يُكلّف ليعتذر

أخبار لبنان

بالصورة: هذا هو مطلق النار على ثوار جل الديب

أخبار لبنان

بالفيديو: حزب الله يرسل تهديداً لـ صوت بيروت إنترناشونال بسبب منشور “كلن يعني…

أخبار لبنان

نصرالله:الاقتصادي السيء وحلوله الأسوأ

أخبار لبنان

الانتفاضة بدأت بترويض “تنين” حزب الله

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More