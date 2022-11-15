الثلاثاء 21 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 15 نوفمبر 2022 |
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برّي لن يسلّم باستمرار الفراغ وهذا ما يراهن عليه!

منذ 3 دقائق
رئيس مجلس النواب نبيه بري

رئيس مجلس النواب نبيه بري

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أشارت مصادر مقرّبة من عين التينة إلى أنّ رئيس المجلس النيابي “نبيه بري” لن يقبل المضي باستمرار الانهيار وتعميق الحفرة التي يقع فيها لبنان واللبنانيون.

وشددت لصحيفة “الشرق الأوسط” على أن بري لن يسلّم باستمرار الفراغ لأشهر وسنوات مثلما حصل قبل انتخاب الرئيس عون، أو قبل انتخاب الرئيس ميشال سليمان.

وهو يراهن على اتصالات داخلية سيفعّلها في الأيام المقبلة، ولا يستبعد دوراً خارجياً إيجابياً يسرّع بانتخاب رئيس للبلاد.

في السياق عينه، علمت “الجمهورية” أنّ حركة المشاورات والاتصالات حول الملف الرئاسي تجري بوتيرة خجولة، والحديث الطاغي في المجالس السياسية يركّز على ما سيبادر اليه “بري” في المدى المنظور، وخصوصاً انّ الجو القائم حالياً نتيجته حتمية باصطدام كل الاطراف الداخليين بالحائط المسدود.

في هذا الشأن، كشفت مصادر موثوقة لـ”الجمهورية” أنّ هذه المشاورات الآنية وكذلك اللاحقة، تركّز على أولويتين؛ جوجلة اسماء المرشحين تقع في المرتبة الثانية، فيما الاولوية الاولى هي بناء قاعدة تفاهمية وتشاركية على هزيمة الفراغ، التي يفرضها الشعور اللبناني العام بالخطر، وإجراءات فوريّة ببناء جدران حماية وصدّ مِن كلّ المكوّنات.

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