برّي “نقزان”

ووصف رئيس مجلس النواب نبيه بري زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بانها “ايجابية” وقال: “لا يجب ان نتوتر حيال ما يعرض على لبنان ومساعدة اقتصاده ومؤسساته، وان المطلوب منا جميعاً ان نعمل وفق مصلحة لبنان وضمن الاطر والقواعد الدولية ويجب ألا نحدث كل هذا الضجيج حيال كل ما يطرح على لبنان من أي جهة”.

وعشية جلسات الثقة اليوم: اعرب بري عن انزعاجه من مواقف بعض مكونات الحكومة حيال بعضها البعض وقال “انا نقزان”. وامل في عدم تبديد ما تم البناء عليه حيال الحكومة وانتاجها للتخلص من الازمات والصعوبات التي تهدد البلد.

كما نفى بري ان يكون تجنب استقبال الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط بسبب ادانته لحرق العلم الليبي مؤكداً ان السبب فعلاً هو ضيق الوقت، “والا لكان رد عليه في حينه”

المصدر النهار