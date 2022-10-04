برّي وقع قانون موازنة عام 2022

وقّع رئيس مجلس النواب “نبيه بري” قانون موازنة عام 2022، وأحاله على رئاسة مجلس الوزراء.

في سياق آخر، استقبل بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، عضو كتلة “التجدد” النيابية النائب “أديب عبد المسيح” حيث جرى عرض للأوضاع العامة ولشؤون تشريعية وإنمائية عائدة لمنطقة الكورة .

وبحث رئيس المجلس أيضاً خلال لقائه النائب وضاح الصادق ، في آخر المستجدات وشؤون تشريعية .

بري استقبل أيضاً رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النائب “جهاد الصمد”، حيث عرض الطرفان لتطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية اضافة الى شؤون تشريعية.

وبعد الظهر التقى رئيس المجلس النائب السابق ناصر قنديل.