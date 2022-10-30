برّي يحدّد موعدًا لمشاوراته بشأن الحوار بين الكتل النيابية

علمت “الديار” أن رئيس مجلس النواب “نبيه بري” تابع في الايام الاخيرة موضوع دعوته الى الحوار من أجل العمل على تعزيز فرص انتخاب رئيس للجمهورية، في إطار توافقي في أقرب فرصة ممكنة وتقصير فترة الفراغ الرئاسي. وسينتقل الاسبوع المقبل الى المرحلة العملية لترجمة طرحه احترامًا لمقام رئاسة الجمهورية.

وقالت مصادر عين التينة لـ “الديار” “ان الرئيس بري سيحدد شكل وموعد الحوار”، متوقعةً أن يحصل قبل منتصف الشهر المقبل.

وأضافت: “اعتبارا من الثلثاء سيجري الرئيس بري مشاورات لتحديد اطار وآلية الحوار وتمثيل الكتل النيابية، وبطبيعة الحال موقف الكتل من الدعوة وشكل الحوار وباقي التفاصيل”.