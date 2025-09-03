بسام طليس من النافعة: من يأتي إلى النافعة يكون "معزّز مكرّم"

زار وفد من رؤساء نقابات قطاع النقل البري، مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة، حيث اجتمع مع رئيس المصلحة العميد حسن قبرصلي، وجال في داخل أقسام المصلحة.

واختتم اللقاء بمؤتمر صحافي عقده رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، في مقر المصلحة، وقال: “أتينا كوفد نقابات واتحادات النقل البري نزور العميد قبرصلي لنطّلع على واقع المصلحة بعد الأزمات التي توالت على لبنان والتي كان لها تأثير على النافعة بشكل مباشر كما وعلى جميع المواطنين ومنهم السائقين العموميين”.

أضاف طليس: “سبق وأتينا إلى النافعة مرات عدة على خلفيّة وهدف الإصابة نتيجة الخلل والمشاكل التي كانت تحصل هنا؛ وقد اطلعنا من سيادة العميد على خطة العمل، وأين وصلت، ما هي البنود التي تحقّقت والأمور التي لا تزال عالقة. وعندما توجد النية والإرادة لدى الإدارة لتطبيق القانون، ومما اطلعنا عليه منه تظهر الجدية في معالجة الأمور”.

وتابع: “تبيّن لنا أثناء الجولة أن واقع المصلحة تغيّر عن ما قبل شهرين أو ثلاثة عندما كانت تعلو صرخة المواطنين على التأخير في إنجاز المعاملات، حيث باتت الأمور تسير بصورة منتظمة فمن يريد ينجز معاملته بواسطة “ليبان بوست”، ومن يأتي إلى النافعة يكون “معزّز مكرّم”، مع الإشارة إلى دور المنصة التي ساهمت في تسهيل أمور الناس مع الإشارة إلى أننا نتطلّع إلى الوقت الذي نستغني فيه عن هذه المنصة”.

وتوجّه طليس باسم نقابات واتحادات النقل البري بالشكر إلى العميد قبرصلي ومن خلاله إلى وزير (لداخلية، آملاً “أن يعمّم ما يجري في فرع النافعة الرئيسي في الدكوانة على الفروع في سائر المناطق”، وقال: “مشكور العميد الذي أطلعنا انه أعطى جزءاً من صلاحياته إلى رؤساء الفروع كي لا يتكبّد المواطنون عناء الانتقال من المناطق إلى بيروت لإمضاء ورقة، والشكر لكل فريق العمل المدني والعسكري المعاون”.

وقال: “سنثني دائماً على الأمور الإيجابيّة وسنسلّط الضوء على الأمور السلبية من أجل المعالجة وليس من باب التشهير والإساءة”.

كما توجه طليس إلى رئيسي الجمهورية والحكومة، بالقول: “قطاع النقل البري قطاع حيوي ويشكل جزءا كبيرا من الاقتصاد فنطلب أن تراعي الاتفاقات الدولية مصالح هذا القطاع وأن تكون المراجع المعنية أكثر جدية في التنفيذ”.