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بسام طليس: نثمن الخطوة التي اقدمت عليها نقابة اصحاب المحطات

15 - يونيو - 2021
بسام طليس

بسام طليس

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أصدر رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس البيان الاتي :

“مرة جديدة، يؤكد قطاع النقل البري في لبنان انه جسم واحد…
نثمن الخطوة المسؤولة التي اقدمت عليها نقابة اصحاب المحطات وموزعي المحروقات في لبنان بتخصيص خط خاص للعاملين في قطاع النقل البري على المحطات ليتمكنوا من استمرار القيام بواجبهم في وصل المناطق اللبنانية بعضها ببعض.

نتمنى على الزملاء السائقين المحافظة على النظام الذي تعتمده المحطات لهذه الغاية والاكتفاء بتعبئة خزانات المركبات فقط. على امل ان تتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولياتها وتعمل على حل هذه الازمة فورا”.

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