السبت 7 شعبان 1445 ﻫ - 17 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بسام مولوي من عمّان: مستمرون في ضبط عمليات تهريب المخدرات

منذ 59 دقيقة
وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

A A A
طباعة المقال

شارك وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي في الاجتماع الرباعي الذي تستضيفه عمان لوزراء الداخلية في كل من الأردن ولبنان والعراق وسوريا لبحث الآليات المشتركة للتصدي لظاهرة المخدرات ومكافحتها.

ورأى في كلمة، ان “امننا العربي مشترك فحدودنا متقاربة ومتداخلة ما يحتّم علينا العمل بجهد لحماية بلداننا ومجتمعاتنا من الجريمة العابرة للحدود بأشكالها كافة”.

وأشار الى “أن موقع لبنان بين الدول العربية يحتّم علينا العمل لتجنيبه أن يكون مصدر اذى وضرر لأبنائه او للدول العربية الشقيقة والخليج العربي”.

وقال: “مستمرون في ضبط عمليات تهريب المخدرات بحزم بجهود السلطات الأمنية اللبنانية”، منوها بالدور “الذي تقوم به الأجهزة كافة”.

وشدد على ضرورة مواصلة “التعاون المشترك بين بلداننا لمحاربة هذه الجريمة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    البروفيسور جاسم عجاقة
    عجاقة لصوت بيروت: تصنيف "ستاندرد آند بورز" دعوة بشكل غير مباشر لوقف الحرب في الجنوب
    زياد بارود
    زياد بارود: الخارج يؤثر على لبنان بحكم تموضعه كساحة لتصفية الحسابات
    وزارة الشؤون الاجتماعية
    توضيح هام من "الشؤون الاجتماعية" حول "برنامج أمان"

    الأكثر قراءة

    مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في النبطية
    إسرائيل تريد الحرب.. كيف سيردّ "الحزب"؟
    باحث في مختبر
    كارثة في طعام الأمريكيين.. اكتشاف مادة كيماوية قد تؤدي لعقم 80 بالمئة من السكان!
    صورة عن إخراج القيد اللبناني
    تكلفة استخراج بيان القيد بـ "400 ألف ليرة".. ماذا عن باقي المعاملات!؟