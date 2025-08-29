الجمعة 6 ربيع الأول 1447 ﻫ - 29 أغسطس 2025 |
بسبب أعمال التعبيد... تدابير سير في هذه المنطقة!

منذ ساعة واحدة
تدابير سير - تعبيرية

صـدر عن المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبـة العلاقات العامّة بلاغ جاء فيه:

“بتواريخ 29 ،30 و 31-08-2025، ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال تعبيد في محلة الجعيتاوي، على الطريق الممتد من نهاية “نزلة مستشفى الرّوم” حتى مفرق مستشفى الجعيتاوي.”

وتابع، “لذلك، ستتّخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية: منع مرور السّير ليلًا في التواريخ المذكورة اعتبارًا من السّاعة 20،00 ولغاية السّاعة 05،00 من صباح اليوم التالي. ومنع مرور السير من تقاطع الرّوم وتحويله باتّجاه الحكمة، طيلة فترة الأشغال.”
وختم، “يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.”

