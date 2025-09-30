الثلاثاء 8 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 30 سبتمبر 2025 |
بسبب أعمال صيانة.. تدابير سير داخل نفق نهر الكلب

منذ 48 دقيقة
تدابير سير

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلي:

ستُنفّذ إحدى الشركات المتعهّدة أشغال ترميم وصيانة لإنارة نفق نهر الكلب بتاريخَي 29 و30-09-2025، على أن تتم الأعمال وفقًا لما يلي:
– بتاريخ 29-9-2025، سيتم إقفال النفق الأيمن من الساعة 22:00 لغاية الساعة 5:00 فجرًا
– بتاريخ 30-9-2025، سيتم إقفال النفق الأيسر من الساعة 22:00 لغاية الساعة 5,00 فجرًا
يُرجى من المواطنين الكِرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حفاظًا على السّلامة العامّة، وتسهيلًا لِحركة السّير.

