بسبب إنتشار فيروس كورونا في لبنان.. وزارة التربية تقرر إغلاق المؤسسات التعليمية

نتيجة للأوضاع الصحية وانتشار فيروس كورونا في لبنان وبعض الدول المجاورة، وبعد الدعوات التي أطلقها أهالي الطلاب لإقفال المدارس مؤقتا..

صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي البيان الآتي:

“حرصًا على صحة التلاميذ والطلاب وأهاليهم وبعد التشاور مساء اليوم مع معالي وزير الصحة العامة حمد حسن وكإجراء احترازي، يطلب معالي وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب من جميع المؤسسات التعليمية من روضات ومدارس وثانويات ومعاهد مهنية وجامعات الإقفال ابتداء من صباح السبت الواقع فيه ٢٩ شباط ٢٠٢٠ حتى مساء الاحد الواقع فيه ٨ آذار ٢٠٢٠ على ان تتابع بعدها المستجدات الصحية ليبنى على الشيء مقتضاه. بالوعي والتعاون نستطيع تجاوز كل الأزمات”.