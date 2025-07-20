الأحد 25 محرم 1447 ﻫ - 20 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بسبب اعمال صيانة.. إقفال عدة طرقات في طرابلس!

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 20 - يوليو - 2025 7:49 مساءً
مدينة طرابلس

مدينة طرابلس

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديريّة العامّـة لقوى الأمن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّة بيان جاء فيه:

“ستقوم بلدية طرابلس بأعمال صيانة الطرقات (تعبيد البنى التحتية وصيانتها) في مدينة طرابلس – منطقة التلّ ومحيطها، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء 21 و22-7-2025 من الساعة 8.00 صباحًا ولغاية الساعة 5.00 مساء.”

لذلك، سيتم إقفال الطرقات الآتية:

-مفرق السرايا العتيقة.

-محيط حلويات المبسوط.

-طريق المالية العقارية.

-جانب مخمر الموز – الزاهرية.

-إشارة المير.”

وختم البيان، “يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر السير وشرطة بلدية طرابلس وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام”.

    المزيد من أخبار لبنان

    كتلة "اللقاء الديموقراطي" تعقد اجتماعًا استثنائيًا، حضره رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس الكتلة النائب تيمور جنبلاط وعدد من النواب
    اللقاء الديمقراطي: يجب الحفاظ على الاستقرار الوطني ومنع الانزلاق نحو التوترات
    آليات هندسية وعسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي تجناز السياج التقني في خراج بلدة رميش
    بعد انتهاك إسرائيلي فاضح.. الجيش يعزز انتشاره في خراج بلدة رميش!
    رازي الحاج
    رازي الحاج: التيار الوطني الحر سلم القرار لحزب الله!

    الأكثر قراءة

    طقس لبنان
    تحضروا لكتل هوائية حارة من شبه الجزيرة العربية تضرب لبنان!
    شاحنات الإطفاء تقف بجانب حطام مركز تسوق بعد حريق هائل اندلع ليلاً وأودى بحياة عشرات الأشخاص في الكوت بمحافظة واسط، العراق، 17 يوليو/تموز 2025. رويترز
    بعد أنباء عن تورط سوريين في حريق الكوت.. بيان من الداخلية العراقية!
    مدينة السويداء السورية
    مجلس الإفتاء السوري يصدر فتوى بخصوص أحداث السويداء