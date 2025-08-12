بسبب الحر.. الهيئة اللبنانية للعقارات تحذر من كارثة!

حذّرت “الهيئة اللبنانية للعقارات” من المخاطر المتزايدة التي تواجه المباني والبنى التحتية في لبنان نتيجة الارتفاع المستمر في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن العديد من الأبنية، خصوصاً القديمة منها، تعاني من غياب الصيانة الدورية وتعرضت لأضرار جزئية أو كلية بسبب الحروب، إضافة إلى تأثير قوانين الإيجارات القديمة التي حدّت من قدرة المالكين على الترميم والتدعيم.

وأوضحت الهيئة في بيان أن الأرض تتعرض لتشوّهات ناجمة عن تغيّر درجات الحرارة، وهو ما يرتبط مباشرة بتغيّر المناخ وتداعياته، مؤكدة أن الأبنية في لبنان غير مهيأة لمواجهة هذه الظروف، ما يشكل خطراً مباشراً على السلامة العامة.

وأشارت إلى أن تزايد حوادث وحرائق المباني في الآونة الأخيرة يفاقم من حجم الأضرار ويزيد من المخاطر، لافتة إلى أن الأبنية القديمة تفتقر في معظمها إلى ممرات الطوارئ، وتعاني من ضيق الأزقة، وغياب معايير السلامة والتجهيزات الضرورية، ومنها طفايات الحريق.

ودعت الهيئة إلى ضرورة الكشف الدوري على المباني للتحقق من جودة الإسمنت، وفحص الشبكات الكهربائية، وتأمين تجهيزات الوقاية، إضافة إلى نشر ثقافة التصرف السليم في حالات الكوارث.

وختمت بالتشديد على أهمية التوجه نحو الأبنية الخضراء والمستدامة والذكية، بما يواكب تحديات التغير المناخي ويحافظ على السلامة العامة.