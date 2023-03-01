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بسبب الوضع المعيشيّ.. شابٌ يترك رسالة صوتيّة مؤثرة ويُنهي حياته!

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 1 - مارس - 2023 10:02 مساءً
الشاب موسى الشامي

الشاب موسى الشامي

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في ظلّ الارتفاع الكبير للدولار وما يرافقه من تصاعد جنونيّ لأسعار المواد الغذائية والسلع، إضافة إلى الدواء والكهرباء وغيرها من الاحتياجات الأساسية التي باتت ترهق كاهل اللبناني، أقدم الشاب موسى الشامي، ابن بلدة جرجوع الجنوبية على إطلاق النار على نفسه في دير الزهراني، بسبب الوضع المعيشي الصعب الذي وصل إليه.

هذا وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أن الشامي ترك رسالة صوتية إلى أحد أصدقائه يدعى “علي” يوصيه بزوجته وأولاده ويتحدث عن أن الأمور معه لم تعد تحتمل ولم يعد باستطاعته تأمين الحلول والاستمرار على هذه الحال.

إلى ذلك، علّق النائبان ملحم خلف ونجاة عون صليبا على هذه الحادثة عبر حسابهما على “تويتر” بالقول: “صوت الشاب موسى الشامي يَنخُر الضمائر ويَهُزّ عروش هؤلاء الحُكَّام الطُغاة القَتَلَة! أين ستهربون مِن شِدَّةِ الغَضَب في وجهِ شعبٍ كاملٍ يَستغيثُ مِن القَهِر”؟

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