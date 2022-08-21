بسبب انقطاع الكهرباء.. دعوات للاعتصام أمام معمل دير عمار

تخيّم على منطقة المنية وجوارها أجواء استياء واسعة، بسبب إنقطاع التيار الكهربائي عنها منذ 4 أيام.

وانتشرت على منصات وسائل التواصل الإجتماعي دعوات للإعتصام مساء الأحد 21 آب أمام معمل دير عمار الحراري لإنتاج الطاقة الكهربائية، والمتوقف عن العمل والخارج عن الخدمة منذ أيام، بسبب نفاد مادة الفيول من خزاناته.

وترافق ذلك مع مناشدات وجهها الأهالي إلى المسؤولين “من أجل السعي لتأمين التيار الكهربائي للمنطقة بضع ساعات، بعدما ترافق إنقطاع الكهرباء عن المنطقة بانقطاع المياه عن أجزاء كبيرة منها، وبسبب تضرر الأهالي وأصحاب المحال التجارية نتيجة تلف كميات كبيرة من المأكولات والمواد الغذائية التي تحتاج إلى تبريد للحفاظ عليها وإبقائها صالحة للأكل”.