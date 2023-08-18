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بسبب حفل عمرو دياب.. لا تسلكوا هذه الطرق في بيروت غداً!

منذ 56 دقيقة
تدابير سير

تدابير سير

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صـدر عـن المديريـة العامـة لقــوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامـة البــلاغ التالــي:

بتاريخ 19-08-2023، سيقام حفلٌ غنائيٌّ يحييه الفنان عمرو دياب، وذلك في حديقة الرئيس الشهيد رفيق الحريري- الوسط التجاري، ومن المتوقّع حضور حوالي /15000/ شخص.

لذلك، واعتبارًا من الساعة 15،00 وحتى الانتهاء من التاريخ المذكور، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:

– قطع السير عند تقاطع الزيتونة باي أمام “Yacht club”

– إقفال التحويلات على الخط البحري على التقاطعات التالية: البورش، ميدغولف، البيال، اللنبي، فوش، وسيتم السماح بالالتفاف عند تقاطع القاعدة البحرية.

لذلـك تطلب هذه المديرية العامة من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي المكلّفين تنفيذ هذه المهمة وتوجيهاتهم، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.     ر

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