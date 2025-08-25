الأثنين 2 ربيع الأول 1447 ﻫ - 25 أغسطس 2025 |
بسبب مخالفة تسعيرة في البقاع.. صاحب مولد في قبضة أمن الدولة!

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 25 - أغسطس - 2025 10:27 صباحًا
عناصر من أمن الدولة

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

” تواصل المديرية مكافحة المخالفات المتعلقة بالمولّدات الكهربائية لضمان الالتزام بالتسعيرة الرسمية. وقد أوقفت مديرية البقاع الإقليمية – مكتب البقاع الغربي، المواطن اللبناني (أ.ت.) في بلدة كامد اللوز، بعد التثبت من تقاضيه تسعيرة مرتفعة عن التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، ودون إصدار فواتير، رغم تعهده السابق بعدم تكرار المخالفة.

وقد أُجري المقتضى القانوني في حقه بناءً لإشارة القضاء المختص”.

