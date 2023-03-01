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بستاني ردًا على ميقاتي: الأحرى أن يتّعظ ويُصحّح المسار الكارثي

منذ 26 ثانية
ندى بستاني

ندى بستاني

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غرّدت النائبة ندى بستاني عبر حسابها الخاص على “تويتر” كاتبةً:

“بدل ما ينشغل الرئيس ميقاتي بالتهجّم على الوزير باسيل لحرف الاهتمام عن يللي صار مبارح بالبرلمان ردًا ع مخالفتو الفاضحة للدستور وللأصول الإدارية و”مش استكمالًا للمواجهة السياسية” وفق الفهم القواتي، الأحرى فيه إنو يتّعظ ويصحّح المسار الكارثي يللي حطّ البلد فيه”.

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