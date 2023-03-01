بستاني ردًا على ميقاتي: الأحرى أن يتّعظ ويُصحّح المسار الكارثي

غرّدت النائبة ندى بستاني عبر حسابها الخاص على “تويتر” كاتبةً:

“بدل ما ينشغل الرئيس ميقاتي بالتهجّم على الوزير باسيل لحرف الاهتمام عن يللي صار مبارح بالبرلمان ردًا ع مخالفتو الفاضحة للدستور وللأصول الإدارية و”مش استكمالًا للمواجهة السياسية” وفق الفهم القواتي، الأحرى فيه إنو يتّعظ ويصحّح المسار الكارثي يللي حطّ البلد فيه”.

بدل ما ينشغل الرئيس ميقاتي بالتهجّم على الوزير باسيل لحرف الاهتمام عن يللي صار مبارح بالبرلمان رداً ع مخالفتو الفاضحة للدستور وللأصول الادارية و"مش استكمالًا للمواجهة السياسية" وفق الفهم القواتي، الأحرى فيه انو يتّعظ ويصحّح المسار الكارثي يللي حطّ البلد فيه. — Nada Boustani Khoury (@NadaBoustani) March 1, 2023