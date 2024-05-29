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بستاني عن تشغيل معملي الذوق والجيه: منتأمل الديوان ما يخضع للضغوط

منذ 31 دقيقة
ندى بستاني

ندى بستاني

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كتبت عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ندى بستاني عبر حسابها على “أكس”:

“صار النا أشهر عم نتابع ملف شركة MEP لتشغيل وصيانة معملي الذوق والجيه يللي انتهيت مدتو وما في امكانية لتمديد عقد منتهي بحسب قرار ديوان المحاسبة. منتأمل انو بجلسة بكرا الديوان يبقى عقرارو وما يخضع للضغوط ويكمّل بالملف ويسأل عن الـ٣٠ مليون دولار يللي قبضتهم الشركة المشغلة وما اشتغلت فيهم وللموضوع تتمّة…”

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