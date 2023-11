"بشأن الخط الأزرق".. طلب من السفارة البريطانية في لبنان إلى اليونيفيل!

كتبت السفارة البريطانية في لبنان، اليوم السبت، في منشور على حسابها عبر منصة “إكس”: “تكرّر المملكة المتحدة دعوة اليونيفيل إلى وقف الأعمال العدائية عبر الخط الأزرق وتجديد الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701”.

وأضافت، “إن الهدوء الذي ساد يوم أمس الجمعة على الخط الأزرق يوفّر فرصة لإعادة التركيز على صياغة حل طويل الأمد للسلام”.

The UK echoes UNIFIL’s call for a cessation of hostilities across the Blue Line and for renewed commitment to implementing UN Security Council resolution 1701.

Yesterday's calm on the Blue Line offers a chance to refocus on the long term solution for peace. https://t.co/suMI7ddVgg

