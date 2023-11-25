السبت 11 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 25 نوفمبر 2023 |
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"بشأن الخط الأزرق".. طلب من السفارة البريطانية في لبنان إلى اليونيفيل!

منذ 47 دقيقة
لبنان وبريطانيا

لبنان وبريطانيا

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كتبت السفارة البريطانية في لبنان، اليوم السبت، في منشور على حسابها عبر منصة “إكس”: “تكرّر المملكة المتحدة دعوة اليونيفيل إلى وقف الأعمال العدائية عبر الخط الأزرق وتجديد الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701”.

وأضافت، “إن الهدوء الذي ساد يوم أمس الجمعة على الخط الأزرق يوفّر فرصة لإعادة التركيز على صياغة حل طويل الأمد للسلام”.

ومع دخول وقف إطلاق النار في غزة يومه الثاني، يسود هدوء حذر المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبناني، يخرقه تحليق للطيران المروحي الاستطلاعي بين الحين والاخر.

ولم تنقطع قوافل العائدين من النازحين الى بلداتهم وبعضهم باشر العمل، وفتح ابواب الارزاق بعد توقف دام شهرا تقريبا بسبب الأحداث الامنية.

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