بشأن ضريبة الأملاك المبنية.. تحذيران من وزارة المالية!

أصدرت وزارة المالية اللبنانية بيانين متتاليين يتعلقان بضريبة الأملاك المبنية، وشدّدت فيهما على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم التصاريح الشخصية وتسديد المستحقات، تحت طائلة فرض الغرامات القانونية.

وجاء في البيان الأول أنّ الوزارة وضعت على موقعها الإلكتروني الرسمي www.finance.gov.lb لائحة مفصّلة بالعقارات وأقسام العقارات التي يتوجّب على مالكيها مراجعة الوحدة المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية، التي تقع تلك العقارات ضمن نطاقها الجغرافي، وذلك بأقصى سرعة ممكنة، بهدف تسوية أوضاعهم الضريبية.

أما البيان الثاني، فذكّر المكلّفين بضريبة الأملاك المبنية، الذين تفوق إيرادات عقاراتهم أو أقسامها مبلغ 1.200.000.000 ل.ل (مليار ومئتي مليون ليرة لبنانية)، بوجوب تقديم التصريح الشخصي الإلكتروني عن إيرادات العام 2024، وتسديد الضريبة المستحقة في موعد أقصاه 31 تموز 2025، وذلك تجنّباً لتعرّضهم للغرامات القانونية.

وفي هذا السياق، دعت وزارة المالية المكلفين الذين لم يحصلوا بعد على المفاتيح الإلكترونية (اسم المستخدم، كلمة السر، الرمز السري)، إلى الدخول إلى النظام الضريبي الإلكتروني عبر الموقع eservices.finance.gov.lb، وتعبئة طلب التسجيل المخصّص (للأشخاص الحقيقيين أو المعنويين)، وإرساله إلكترونياً. كما شدّدت الوزارة على ضرورة تقديم “التعهد” و”المستندات المطلوبة” شخصياً أو عبر شخص مفوّض رسمياً، إلى الوحدة المالية المختصة لاستلام المفاتيح الإلكترونية المطلوبة.

كما أوضحت الوزارة أنه يمكن للمكلّفين الذين تتجاوز إيرادات عقاراتهم أو أقسامها مبلغ 40.000.000 ل.ل (أربعين مليون ليرة)، تقديم التصريح الشخصي الإلكتروني لضريبة الأملاك المبنية، حرصاً على الشفافية والدقة في التقديم، وتشجيعاً على توسيع نطاق الالتزام الإلكتروني في العمل الضريبي.