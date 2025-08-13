بشأن لدغات الأفاعي.. توجيهات من وزارة الصحة!

صدر عن وزارة الصحة العامة بيان أكدت فيه حرصها على سلامة المواطنين وتعزيز الوعي الصحي حول كيفية التعامل مع لدغات الأفاعي في لبنان، ولا سيما السامة منها.

ودعت الوزارة، في حال التعرّض للدغة أفعى، إلى التوجّه فورًا إلى أقرب مستشفى حكومي لتقييم حاجة المصاب إلى تلقي الأمصال المضادة، مشيرة إلى أن الطاقم الطبي يعرف الإجراءات اللازمة لتحويل المريض إلى أي مستشفى آخر عند الضرورة.

وأوضحت أن الأمصال المضادة متوافرة في الوزارة لمعالجة الحالات الحرجة، إضافة إلى توافرها في العديد من المستشفيات الحكومية والخاصة في مختلف المناطق اللبنانية، وكذلك لدى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في الناقورة، التي تدعم الوزارة عند حدوث أي نقص. كما أشارت إلى أن الأمصال متوافرة أيضًا ضمن الدراسة السريرية التي يجريها المركز الطبي للجامعة الأميركية في بيروت (AUBMC) بالتعاون مع مصلحة الطب الوقائي في الوزارة.

ولفتت الوزارة إلى أن نحو 70% من أنواع الأفاعي في لبنان غير سامة ولا تتطلّب سوى علاج للأعراض من دون الحاجة لمضاد السموم.

وختم البيان بدعوة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو تداول أخبار غير دقيقة، لما قد يسببه ذلك من حالة ذعر وسوء استخدام للأدوية المخصصة للحالات الطارئة.

تأتي هذه التوضيحات في ظل تزايد حالات رصد الأفاعي في عدد من المناطق اللبنانية خلال فصل الصيف، مع ارتفاع درجات الحرارة وانتشارها في الأراضي العشبية والمناطق القروية.