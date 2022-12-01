الخميس 7 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 1 ديسمبر 2022 |
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بشارة الأسمر بعد لقائه وزير المال: "الأجواء إيجابية"

منذ ساعة واحدة
بشارة الأسمر

بشارة الأسمر

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استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، وفداً من الاتحاد العمالي العام ضم نقابات اتحادات النقل الجوي والمصارف والمصالح المستقلة ومرفأ بيروت، والاتحاد الصحي الذي يُمثّل المستشفيات الخاصة.

بعد اللقاء صرّح رئيس الاتحاد بشارة الأسمر، قائلاً: “جرى البحث بالقرارات التي فرضت ارتفاعاً ضريبياً على الشطور للموظفين والعمال الذين يتقاضون رواتبهم جزئياً أو كلياً بالدولار الأميركي أو أي عملة أجنبية”.

وتابع، “تمنينا على الوزير وقف تنفيذ هذه القرارات وإعادة النظر في بعض بنودها لما له من تداعيات سلبية على الشركات المستثمرة وعلى العاملين في القطاع الخاص في كل المؤسسات التي تدفع الرواتب جزئياً أو كلياً بالعملة الأجنبية”، مضيفاً أن “بعض هذه المؤسسات ستلجأ حتماً إلى مبدأ الدفترين والحسابين مما يشجع التهرب الضريبي والتصريح الضريبي، وكذلك التصريح عن الأجور الفعلية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ووصف الأجواء بالإيجابية”.

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