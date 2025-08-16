السبت 22 صفر 1447 ﻫ - 16 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بشارة الأسمر ثمّن إقرار المراسيم التطبيقية للوكالة الوطنية للدواء

منذ ساعتين
رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر

رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر

A A A
طباعة المقال

شكر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في بيان، لمجلس الوزراء “إقرار المراسيم التطبيقية للوكالة الوطنية للدواء بعد سنوات من التأخير لما له من انعكاسات إيجابية على الشعب اللبناني من حيث نوعية الدواء وجودته وسعره”.

وشكر لوزير الصحة ركان ناصر الدين ونقيب الصيادلة جو سلوم “المثابرة والمتابعة وإعطاء الأولوية لاقرار هذه المراسيم ودفع هذا الموضوع إلى الواجهة”.

واعتبر أن “اختيار الاكفاء والاختصاصيين وأصحاب المهنية العالية لإدارة هذه المؤسسة الفعالة هو شرط أساسي لنجاحها وتأمينها للشفافية في مراقبة الأدوية والمتممات المستوردة وتسجيلها وفقاً للأصول”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الرئيس عون
    الرئيس عون: كانت الرهبانية على مدى هذه السنوات وستبقى
    طقس لبنان
    هذا ما يخبّئه طقس الـ"ويك آند".. وتحذيرات من أشعة الشمس
    رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
    جعجع رداً على قاسم: إذا كان يَفترض أنّه يفرض هيبته فهو مخطئ

    الأكثر قراءة

    الموفدة الأميركيّة مورغان اورتاغوس
    باراك وأورتاغوس في بيروت ولا عودة عن "حصرية السلاح"
    الرئيس عون وسلام
    لا تراجع... عون وسلام مصرّان على "حصريّة السلاح"
    سامي الجميل
    سامي الجميل يرد على خطاب "نعيم قاسم"