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​بشارة الأسمر: دفع الرواتب بالدولار يحمي 400 ألف عائلة من خسائر متوقعة

منذ 3 دقائق
بشارة الأسمر

بشارة الأسمر

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عبّر رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​، عن تأييد الاتحاد للخطوات التي يقوم بها حاكم مصرف ​لبنان​ بالإنابة ​وسيم منصوري​، خصوصاً لجهة دفع رواتب موظفي ​القطاع العام​ والمتقاعدين ب​الدولار​.

وحذّر الأسمر في حديث لـ”النشرة”، الأصوات التي تنادي بدفع الرواتب بالليرة، من تحّرك الاتحاد العمالي العام ضد سياسات هؤلاء، وفضح ابعادها الرامية الى تهميش الموظفين والعسكريين وأساتذة وموظفي ​الجامعة اللبنانية​ والمتقاعدين.

ورأى ان عملية دفع الرواتب بالدولار التي يقوم بها منصوري تحمي 400 الف عائلة من خسائر متوقعة في حال تمّ دفعها بالليرة اللبنانية، عدا عن ان ضخ كتلة نقدية بالليرة سيؤدي الى اهتزاز كبير في ​سعر الصرف​، على حساب الموظفين والعمال وذوي الدخل المحدود، نتيجة فقدانهم المزيد من قيمة رواتبهم.

واكد رئيس الاتحاد العمالي العام أهمية الحصول على الرواتب بالدولار، انطلاقاً من انها لا تنطلق من اكلاف على الخزينة، ولا تؤدي الى خسائر، حيث الفروقات بسيطة جداً، ولا هي ناتجة عن سحب من أموال المودعين، بل هي تساهم في مؤازرة متواضعة للفئات الأكثر معاناة وتضرراً في هذه الفترة الاقتصادية الصعبة في لبنان، في ظل تدني رواتبهم.

وأيد الأسمر خطوة منصوري التي اقدم عليها الشهر الماضي، داعياً إياه الى الاستمرار بها، باعتبارها مبادرة وطنية واجتماعية وإنسانية واقتصادية مهمة.

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