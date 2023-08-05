بشارة الأسمر يحذر من التمادي في الظلم: نحن إلى جانب موظفي المصارف

افتتح رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر اجتماع المجلس التنفيذي ومجلس المندوبين لاتحاد نقابات موظفي المصارف،

وأكد على “رفع الظلم اللاحق بموظفي المصارف من الإدارات التي تعمل على الصرف في الظلام، وعلى تدمير مستقبل الموظفين ومستقبل أولادهم بعدما خسروا مع المودعين تعويضاتهم وأصبحوا ضحايا انهيار اقتصادي كبير تتحمله المنظومة المالية التي أوصلت البلد الى ما وصل اليه”.

وقد حذّر الأسمر من “التمادي بهذا الظلم”، وأعلن أنه يقف “الى جانب موظفي المصارف وخاصةً في معركة تجديد عقد العمل الجماعي”.

وشكر الأسمر رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج حاج على “مواقفه الرافضة للصرف وللعمل عن بعد وموقفه الحازم بالدفاع عن الموظفين بوجه ظلم الإدارة وبوجه بعض التعديات التي تلحق بهم من جراء اقتحام بعض المصارف”.

وبعدها تحولت الجلسة إلى مغلقة حتى يصار الى انتخابات مجالس المندوبين والمجالس التنفيذية في المناطق ليصار الى إجراء انتخابات عامة لاتحاد موظفي المصارف في لبنان.