الثلاثاء 27 ذو القعدة 1445 ﻫ - 4 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بشارة: الخسائر لا تعد ولا تحصى ولا يكفي إعلان الجنوب منطقة زراعية منكوبة

منذ 42 دقيقة
A A A
طباعة المقال

كشف رئيس اتحاد جبل عامل لنقابات العمال والمزارعين في لبنان علي بشارة، أن “الحرائق التي اشعلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الجنوبية ما زالت مشتعلة الى الان مقابل علما الشعب ويارون والخيام والعديسة وحولا وميس الجبل، وقضت على مساحات واسعة من المزروعات والأشجار المثمرة بما فيها الزيتون، والخسائر لا تعد ولا تحصى ما يدعونا الى مطالبة الحكومة ووزارة الزراعة لتعويض المزارعين اذ لا يكفي اعلان الجنوب منطقة زراعية منكوبة كما اقر مجلس الوزراء” .

وحيّا “طواقم الدفاع المدني اللبناني وكشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية الإسلامية واتحاد بلديات بنت جبيل على دورهم البطولي في معمودية النار والمساهمة في اخماد الحرائق وهم لم يقصروا ابدا في هذا الدور على الرغم من القصف الإسرائيلي الذي استهدفهم خلال عملهم مساء امس وصباح اليوم وكأن العدو يريد المزيد من احراق ارضنا وتحويلها الى ارض محروقة لكن المقاومة بالمرصاد له من خلال الرد على اعتداءاته بقصف مواقعه ومستعمراته” .

ونوه بشارة بـ “دور العمال والمزارعين في المنطقة الحدودية الصامدين في أعمالهم ومزارعيهم وهو فعل من أفعال المقاومة”، منددا بـ “العدو الإسرائيلي الذي أغار على منزل في حولا وتسبب باستشهاد الاخوين علي ومحمد قاسم اللذين قضيا خلال العمل بحثا عن لقمة العيش وصمدا في حولا منذ 8 اشهر وقضيا شهيدين معا على طريق الدفاع عن الجنوب ولبنان وهو عز الصمود والمقاومة الفعلية التي تتكامل مع المقاومة العسكرية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور
    خلف الحبتور يسأل عن أسباب تأخر تراخيص قناته التلفزيونية.. ومكاري يردّ
    "كورنفلكس" منتهي الصلاحية في الجنوب.. ومحاضر ضبط بحق أصحاب المعامل
    رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
    بلاسخارت في زيارة بروتوكولية الى ميقاتي في السراي.. وهذه التفاصيل

    الأكثر قراءة

    وليد جنبلاط ونبيه بري
    برعاية بري وجنبلاط.. حل لبناني برعاية دولية!
    صورة تجمع أسماء الأسد إلى جانب زوجها بشار الاسد على صفحة جمعية البستان التابعة لـ رامي مخلوف
    "فقيدة الوطن".. تداول خبر وفاة أسماء الأسد وحزب البعث يعلق!
    قادة الجيش الإٍسرائيلي
    فيديو.. قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي يتأهبون لسيناريو الحرب مع لبنان