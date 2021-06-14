الجمعة 9 ذو الحجة 1443 ﻫ - 8 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بشارة الأسمر: أسعار منتجات الالبان والاجبان زادت 40% بسبب كلفة الكهرباء المضاعفة

14 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 14 - يونيو - 2021 4:02 مساءً
بشارة الأسمر

بشارة الأسمر

A A A
طباعة المقال

اكد رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر في تصريح، ان “الازمات تتراكم الواحدة تلو الاخرى في ظل غياب المسؤولية والمسؤولين، فبعد تفاقم ازمة الكهرباء، وفقدان المحروقات والدواء، وارتفاع اسعارها، تطل علينا اليوم ازمة زيادة اسعار منتجات الالبان والاجبان ومشتقات الحليب بنسبة تزيد عن 40 في المئة، بسبب كلفة الكهرباء المضاعفة وارتفاع اسعار المحروقات وفقدانها، بالاضافة الى عدم توافر العلف المدعوم، مما يزيد الاعباء على العمال وذوي الدخل المحدود في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.

الأسمر أكد أن الأوضاع تتطلب تشكيل حكومة بالسرعة اللازمة لمعالجة الاوضاع الخطيرة التي طاولت كل القطاعات الانتاجية والتجارية.

لذلك يؤكد الاتحاد العمالي العام ان الشعب لم يعد يحتمل ، والجوع انتشر بين الناس فهل من يسمع؟”.

    المزيد من أخبار لبنان

    البنك الدولي
    زيارة مرتقبة لوفد رفيع من البنك الدولي لدعم الاستجابة الطارئة لإمدادات القمح
    تسجيل إصابات كورونا جديدة في لبنان
    كورونا في لبنان.. الإصابات تحلّق بشكل مقلق!
    حريق هائل في أحد معامل السجاد في الجنوب (فيديو)

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
    الحلبي: هناك العديد من المدارس الخاصة تفلتت بموضوع زيادات الأقساط
    اليكم موعد نتائج البريفيه والثانوية العامة
    قرار قضائي مفاجئ بشأن تعرفة الإتصالات والقرم: لدينا أسبوعين للرد