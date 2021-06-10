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بشرى سارة.. حلّ قريب لازمة المحروقات لكنه مؤقت!

10 - يونيو - 2021
طوابير امام محطة وقود

طوابير امام محطة وقود

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أعلن رئيس مجلس إدارة شركة “كورال” أوسكار يمين خبراً سارّاً وهو عبارة عن إيجاد حلّ موقّت لأزمة البنزين، أنّ “مصرف لبنان أبلغنا أن أزمة الاستيراد والمُعاملات وأزمة الموافقات لتفريغ البواخر الموجودة والتي ستصل الأسبوع المقبل، ستتمّ الموافقة عليها وستتوفّر مادة البنزين”.

وأضاف يمين في حديث للـmtv أن: “المواطن رح يكون مرتاح على فترة معيّنة إلى حين إيجاد حلّ كامل ومتكامل لهذا الموضوع والله يساعد هذا البلد”.

يشار إلى أن معظم المناطق اللبنانيّة شهدت اليوم ظيادة في الازدحام أمام محطّات المحروقات، حيث باتت أزمة البنزين تنغّص على المواطنين عيشتهم، في ظل عجز الحكومة عن إيجاد حلول واضحة ومستقرة لهذه الأزمة.

 

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