بشرى سارة للبنانيين عن أسعار المواد الغذائية

أكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي أن “أسعار المواد الغذائية ستنخفض بفعل تراجع الدولار”.

وشدد البحصلي، في حديث إذاعي على ان “لبنان ما زال يستورد من مختلف الدول وجودة البضاعة المستوردة من البلدان العربية لا تقلّ أهمية عن الأوروبيّة وتخضع للرقابة عينها”.

بدورها، رحبت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي، في بيان بـ”التطورات الإيجابية لا سيما انخفاض سعر صرف الدولار نتيجة إجراءات مصرف لبنان الأخيرة، فضلاً عن الحلحلة في الملف السياسي وعودة الحكومة الى الاجتماع قريباً”.

واعتبرت أن “من شأن هذه التطورات أن تنعكس إيجاباً على الملفات المختلفة لا سيما القضايا الحياتية والمعيشية”.

وأشارت الى أنها “تلقفت هذه التطورات بإيجابية كبيرة”، كاشفة عن أن “الشركات المستوردة للمواد الغذائية باشرت بتقديم لوائح أسعار جديدة تتماشى مع انخفاض سعر صرف الدولار”.

وأكدت انها “تتطلع إلى هذه التطورات بكل إيجابية”، نبهت من أن “تثبيت هذه الايجابيات المحققة وتسجيل انخفاضات جديدة في سعر الدولار، يتطلب مبادرات سريعة من الحكومة تستجيب لمتطلبات الخطة الإنقاذية وصندوق النقد الدولي، “وإلا سيكون مصير الانخفاضات المسجلة حالياً في سعر صرف الدولار كسابقاتها”.

وأبدت تخوفها وقلقها من “فشل عملية لجم انهيار الليرة وعودة الدولار إلى الارتفاع لأن ذلك سيكون له انعكاسات سلبية قوية على التجار والمستهلكين على حد سواء”.