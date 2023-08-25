بشرى سارّة من الحلبي لأساتذة الجامعة اللبنانية

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، في بيان، “صدور المرسوم رقم 11984 تاريخ 24/8/23، المتعلق باستفادة الأساتذة المعينين في الملاك التعليمي للجامعة اللبنانية، والمتعاقدين المتفرغين للتدريس فيها، وأفراد الهيئة التعليمية في الملاكات التعليمية الرسمية في المديرية العامة للتربية والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني، من التعويض المؤقت عن أشهر السنة كافة، بما فيها تلك التي تكون ضمن العطلة الصيفية المدرسية أو الجامعية، أو ضمن السنة السابعة للأستاذ في الجامعة اللبنانية، أو المتعاقد المتفرغ للتدريس فيها”.

وتابع، “ولا يسقط حق أي ممن سبقت الإشارة إليهم في هذه المادة من الاستفادة المنصوص عليها فيها، إلاّ إذا تخطّى غيابه غير المبرر خلال أي شهر من أشهر التدريس ثلث عدد أيام الدوام الرسمي المطلوب إبانه”.

وهنّأ الحلبي، جميع الأساتذة المستفيدين من هذا المرسوم، معتبرا أنهم “يستحقون دائما الأفضل”، شاكراً “رئيس الحكومة والوزراء على التجاوب مع طلبه وإقرار هذا المرسوم وإصداره ليؤمن بعض الحقوق التي يستحقها أفراد الهيئة التعليمية على المستويات كافة”.