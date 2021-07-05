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بشرى للبنانيين.. إفراغ باخرة البنزين بدأ

5 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 5 - يوليو - 2021 12:05 مساءً
طوابير السيارات امام محطة وقود

طوابير السيارات على محطة وقود

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أكد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أن “المعطيات تشير إلى الاتفاق على تفريغ حمولة البواخر المتوقفة عند الشواطىء اللبنانية اليوم، وسيتم توزيع البنزين مما سيؤدي الى زيادة عدد المحطات التي ستشغل خراطيمها، وبالتالي التخفيف من الطوابير التي نشهدها في الشوارع منذ فترة”.

ولفت في حديث لـ “الوكالة الوطنية للاعلام” إلى أن ذلك “ليس حلا جذريا لانه يتعلق بمصرف لبنان الذي ما زال هناك ضبابية في سياسته، ولا نعرف اذا كان سيلتزم إعطاء الموافقات على الاعتمادات للشركات المستوردة بصورة متواصلة وبالكميات التي تكفي السوق المحلية، بعد ان حصل على الموافقات الاستثنائية من السلطة السياسية، خلال فترة الثلاثة أشهر التي تم الاتفاق عليها”.

واعتبر أن “الشرط الاساسي للتخلص من الطوابير وإنعاش الاقتصاد وتشجيع المغتربين على المجيء، فتح مصرف لبنان اعتمادات بطريقة سلسة ومتواصلة لنتمكن من استيراد الكميات الكافية من المحروقات، بالاضافة الى موضوع ضبط التهريب والتخزين والسوق السوداء”.

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