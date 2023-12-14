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بشرى للمضمونين.. إليكم التفاصيل

منذ 35 دقيقة
مبنى صندوق الضمان

مبنى صندوق الضمان

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بارك المدير العام للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي للبنانيين عموماً والمضمونين خصوصاً، إقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، الذي عملت عليه إدارة الصندوق على مدار 20 عاما.

وتقدم كركي في بيان “لمناسبة هذه البشرى السارة”، بالشكر الكبير لكل “من عمل من أجل أن يبصر هذا الإنجاز الكبير النور، وبشكل خاص إدارة الضمان ومنظمة العمل الدولية ووزراء العمل المتعاقبين والحكومات المتعاقبة والسادة النواب الكرام، على رأسهم دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الذي أولى هذا الملف اهتماما خاصا، وتابعه بشكل شخصي منذ بداية العام 2002 حتى إقراره اليوم في 14/12/2023 ،كما سبق ووعد في مقابلة صحافية في 6/12/2023 حين تمنى أن يبصر هذا المشروع النور قبل نهاية العام 2023”.

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