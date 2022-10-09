بشرى لمزارعي التبغ... إليكم التفاصيل

زفّ مدير عام إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية المهندس ناصيف سقلاوي بشرى لمزارعي التبغ بدفع ثمن محاصيلهم بالدولار ‏الأميركي‎.‎

كلام السقلاوي جاء خلال رعايته افتتاح القصر البلدي في اليمونة، بحضور رئيس بلدية اليمونة طلال شريف، العميد الركن علي ‏شريف، أعضاء المجلس البلدي مخاتير وفعاليات‎.‎

السقلاوي أكد للمزارعين اننا ولأول مرة بتاريخ الريجي سنبادر لشراء محاصيل التبغ بالدولار ونقدا بالدولار الأميركي وهذا دأب ‏الريجي، وقد أشار أحدهم لماذا تدفعوا ثمن كيلو التبع بأربع دولارات، كان ردنا لماذا ندفع ثمن الفلتر وللمطبعة وثمن الورق وللسنكري ‏بالدولار ولا ندفع للمزارع بالدولار، ولماذا نختبئ خلف أصابعنا، فكلما ارتفع الدولار تستفيد فئة مزارعي التبغ بأثمان محاصيلها ‏بالدولار، ذهبنا العام الماضي، بوقت رُفع فيه الدعم عن كل شيء، فأقرينا ١١٠ بالمئة مساعدة، طارت المساعدة بسبب ارتفاع سعر ‏صرف الدولار من ١٩ ألفا الى ٣٢ ألفا، تحملنا عبء الكلام وكأن السياسة النقدية “شغلتنا”، وتحملنا عبء توفير ٢٢٠ مليار ليرة ‏للمزارعين ليس بالأمر السهل. لذلك سنبادر لشراء محاصيل التبغ من المزارعين بالدولار‎. ‎

وأكد السقلاوي ان ما تقوم به الريجي هو جزء من سياسة الادارة الحديثة، فبدل إرسال ٤٥٠ مليون دولار لخزينة الدولة نستطيع ‏إرسال ٤٤٥ مليون دولار بمشاريع تذهب للبلديات بدون سمسرات ودفاتر شروط وآليات معقدة، لكن مع الأسف صدرت موازنة ‏‏٢٠٢٠، ضمن المادة ٣٢، منعت الادارات العامة من المساهمة والمساعدة، وكان أولى بالنواب كلهم وضع ضوابط للمادة بالمؤسسات ‏التي تضع في أولوياتها التنمية المستدامة والبرامج والمسؤوليات المجتمعية اذا كان لديها الوفر، فهناك من أقام مهرجانا فنياً راقصاً ‏مدعوماً من البلديات‎.‎

وتابع “أطالب راعي الاقتدار الرئيس نبيه بري بتعديل المادة ٣٢ من قانون موازنة ٢٠٢٠ بحيث تتمكن الادارات العامة من جديد في ‏أن تخصص جزء من أرباحها لدعم البلديات التي تعاني من دفع رواتب متعاقديها وموظفيها، لسنا مع إيقاف المساهمات لتنفيذ المشاريع ‏التي تحسن مساعدة الناس، ولماذا نحرم الناس من المشاريع التنموية وهناك ٢٦٠ مشروع تنموي في عكار والبقاع والجنوب تم ‏إنجازها، في وقت لم تؤمن فيه الدولة البديل‎”.‎

ورأى السقلاوي انه ليس صحيحاً ان المؤسسات العامة فاشلة خاصة إذا امتلكت الادارة، فقد أنتجت وحوّلت الخسارة الى ربح وحولت ‏جزءا من أرباحها الى مشاريع تنموية وهناك أكثر من ٢٦٠ مشروع تنموي من عكار الى البقاع والجنوب ُنُفذت عبر البلديات، وليس ‏صحيحاً ان المؤسسات العامة فاشلة فإذا ما امتلكت الارادة حوّلت الخسارة الى ربح وحوّلت جزءا من أرباحها من أجل خدمة المصلحة ‏العامة وخدمة الناس والبلديات والايتام والفقراء، وقد أثبتنا ان المؤسسات العامة هي منتجة وناجحة وغير فاشلة اذا ما تأمنت لها ‏الرعاية‎.‎

ونقل تحيات الرئيس بري لأهالي بلدة اليمونة وتهنئته الشخصية بالإنجاز على كلفته الكبيرة بالتعاون مع البلدية، في بلدة أطلق منها ‏الإمام السيد موسى الصدر شعار منع تقسيم الوطن‎.‎

رئيس بلدية اليمونة طلال شريف شكر بإسم المجلس البلدي وأهالي بلدة اليمونة إدارة الريجي والمهندس ناصيف سقلاوي على مساعيه ‏الخيرة ومبادرته الشجاعة، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على حكمته وجهوده الرشيدة وسياسته الكريمة في إدارة الريجي، كنموذج ‏ناجح على ما يجب أن تكون عليه مؤسسات الدولة وقد أصبحت الريجي مثالاً يحتذى‎.‎

وشكر بري “المثال الناجح على تعيين الرجالات الكفوءة في المراكز المناسبة، فالمؤسسات العامة الناجحة تكون بنجاح رجال إدارتها‎”.‎