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"بشرى" من أبو الحسن لأهالي منطقة المتن الأعلى

منذ 24 ثانية
النائب هادي أبو الحسن

النائب هادي أبو الحسن

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توجّه عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن إلى أهالي منطقة المتن الأعلى ببيان، شارحًا ما تمّ العمل عليه في ظلّ أزمة المياه التي عانت منها المنطقة.

أبو الحسن أشار في البيان إلى أنّه “بعد معاناة طويلة نتيجة شح المياه، وبعد متابعة يومية ومباشرة، وانطلاقًا من وعد قطعناه في الشهر الماضي بأن يتم توفير المياه في شكل دائم لبلدات بعلشميه – العبادية – شويت – رويسة البلوط – الهلالية، يسرنا أن نعلمكم عن إنشاء خط رئيسي قامت بتجهيزه مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، لتوفير المياه لهذه البلدات من إحدى الينابيع في أعالي منطقة المتن الأعلى”.

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