بشرى من البنك الدولي للبنان بما يتعلّق بتأمين القمح

يتخوّف العالم عموما والدول الفقيرة والتي تعتمد على قمح أوكرانيا بشكل خاص، من تداعيات الحرب الاوكرانية على أمنها الغذائي.

اذ ترخي الأحداث الاوكرانية بظلالها على واردات العالم من القمح وحبوب أخرى والتي تدخل في الصناعات الغذائية الأساسية، اذ تحدّثت أبرز الصحف العالمية عن المخاطر التي يواجهها الأمن الغذائي في دول الشرق الأوسط من بينها لبنان.

في هذا الاطار، أعلن تجمّع المطاحن في لبنان أنّ البنك الدولي وافق على رصد مبلغ 150 مليون دولار لتأمين حاجة لبنان من القمح لمدة ستة اشهر.

وقال التجمّع في بيان إنّ “اجتماعات عدة عقدت مع بعثة البنك الدولي في بيروت، حضرها ممثل التجمع احمد حطيط واعضاء التجمع، تم في خلالها البحث في السبل الايلة الى تأمين الاستقرار في الامن الغذائي ولا سيما على صعيد توفير مادة القمح بصورة دائمة والتي تعتبر مادة غذائية اساسية. وتم التوصل الى موافقة البنك الدولي على رصد مبلغ 150 مليون دولار لتأمين حاجة لبنان من القمح لمدة ستة اشهر، حيث يعتبر البنك الدولي ان الاستقرار الغذائي يبدأ في توفير حاجة البلاد من القمح لانتاج الخبز”.

وكان وزير الاقتصاد أمين سلام قد طمأن مرارا أن لا أزمة قمح في الأفق، اذ انّ الوزارة تعمل على خطط لسدّ حاجات لبنان من هذه المادّة الأساسية، غير أن الأسعار سترتفع.