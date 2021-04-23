بشرى من النائب جعجع لأهالي حدشيت

صدر عن عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب ستريدا جعجع البيان الآتي:

“يهمني أن أزف لأهلي في حدشيت ومنطقة بشري، خبر مشروع جديد توفقنا بإذن الله بالحصول على التمويل له، بعدما قمنا بالمساعي المطلوبة مع الحكومة الإيطالية وهو مشروع دير الصليب وطريق المشاة المؤدية إليه من بلدة حدشيت ومن مزرعة النهر.

سأغتنم الفرصة لأبارك لأهلي في حدشيت أيضا باستئناف العمل في إعادة تأهيل المواقع الأثرية الخمسة الواقعة ضمن نطاق القرية المطل على وادي قاديشا، وهي: كنيسة مار بهنام والدرب المؤدية لها من جهة الوادي، دير مار جرجس والدرب المؤدية له من جهة الوادي، دير مار يوحنا والدرب المؤدية له من جهة الوادي، كنيسة مار شليطا والدرب المؤدية لها من جهة الوادي وكنيسة القديسة شمونة والدرب المؤدية لها من جهة الوادي. وهذه المشاريع قيمتها قرابة المليون دولار، وستدخل إلى منطقة بشري من بوابة بلدة حدشيت”.