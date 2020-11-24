بشري تستفيق على هدوء حذر

استفاقت بشرّي، صباح اليوم، على هدوء حذر فرضته التدابير الأمنية التي نفذها الجيش والقوى الأمنية الأخرى، إضافة إلى تدخّل العقلاء من أبناء البلدة ما أسهم في تخفيف الاحتقان بعد مقتل الشاب جوزاف طوق بطلق ناري من قبل عامل سوري.

كذلك، فإنّ نقل الجاني من سرايا بشرّي إلى سرايا طرابلس ليمثل أمام القضاء المختص ساهم في تخفيف ردات الفعل، سيما وأنّ الجميع كان يطالب بأن تاخذ العدالة مجراها.

وكان غاضبون أحرقوا ليلاً الدراجة النارية للجاني، مطالبين العائلات السورية المقيمة في البلدة مغادرتها حرصاً على السلامة العامة، ولكنّ تدخل الجيش حدّ من ردات الفعل وأسهم في عودة الهدوء إلى المنطقة.