بشير خضر يكشف مفاجأة عن أعداد النازحين السوريين في "بعلبك - الهرمل"!

كشف محافظ بعلبك – الهرمل بشير خضر، عن أن “عدد النازحين السوريين في بعلبك – الهرمل بلغ 315 ألف سوري، وهو أكثر بكثير من عدد اللبنانيّين القاطنين في المحافظة والذي يبلغ حوالى 250 ألفاً”.

واعتبر خضر في حديث للـmtv، أن “الجيش يقوم بعمل جبّار، وهناك أكثر من 23 ألف سوري حتى تاريخ 6 أيلول حاولوا الدخول إلى لبنان خلسة وتمّ توقيفهم”.

يشار إلى أن قيادة الجيش أعلنت في بيان لها اليوم الخميس، أن “أثناء محاولة دورية من الجيش في منطقة القبور البيض عند الحدود الشمالية اليوم، إيقاف آلية فان هيونداي تُقل سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية، أقدم سائق الآلية على صدم أحد عناصر الدورية محاولًا دهسه والفرار من المكان رغم إطلاق بقية العناصر طلقات تحذيرية في الهواء، ما اضطرهم لإطلاق النار نحو إطارات الآلية. أسفر ذلك عن إصابة السائق وفقدانه السيطرة على الآلية واصطدامها بعمود كهربائي ومن ثم وفاته. وقد نُقل إلى أحد مستشفيات المنطقة. بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص”.