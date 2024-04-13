السبت 4 شوال 1445 ﻫ - 13 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بطائرة مسيرة.. قتلى وجرحى من جنود الاحتلال و"حزب الله يتبنى"

منذ 45 دقيقة
انفجار طائرة مسيرة شنّها "حزب الله" من لبنان إلى إسرائيل

انفجار طائرة مسيرة شنّها "حزب الله" من لبنان إلى إسرائيل

A A A
طباعة المقال

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء اليوم السبت 13 نيسان/أبريل 2024، عن انفجار طائرة مسيرة جديدة تم إطلاقها من لبنان باتجاه الجليل، مما أدى إلى اندلاع حريق كبير في مكان سقوطها.

وتشير التقارير إلى عدم دوي صافرات الإنذار في المستوطنات المحاذية للحدود اللبنانية أثناء اختراق المسيرة للأجواء الإسرائيلية وحتى لحظة انفجارها.

بدوره، أعلن “حزب الله” مسؤوليته عن الهجوم الجوي بواسطة طائرات مسيرة موجهة على منصات القبة الحديدية الإسرائيلية في موقع الدفاع الجوي في “تل نعمة”، المقام كبديل للموقع الذي استهدفته المقاومة سابقاً في “كفر بلوم”.

وأكد “حزب الله” أن المسيرات قد طالت الأهداف المستهدفة بدقة، وذلك وفقاً لبيان صادر عن إعلامه الحربي.

وبحسب البيان فإن الهجوم شمل أيضاً استهداف مبنى في مستعمرة حانيتا الذي اعتبرته إسرائيل مقراً جديداً لقواتها، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين.

فيما بعد، أقر الجيش الإسرائيلي بالحادثة وأعلن عن إصابة جندي إحتياطي بجروح خطيرة.

وتأتي هذه الأحداث في سياق التوترات المتصاعدة في المنطقة وتصاعد المواجهات بين الأطراف المعنية.

    المزيد من أخبار لبنان

    علم لبنان
    لبنان ينتظر قراراً حاسماً يوم الأربعاء.. ما هو؟
    جورج كلاس
    في ذكراها الـ 49.. وزير الشباب والرياضة: "13 نيسان دمعة وطن"
    غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
    طيران الاحتلال ينفّذ غارات على بلدات جنوب لبنان ويسفر عن تدمير منزل

    الأكثر قراءة

    السفارة الأمريكية في بيروت
    تحذير عاجل من السفارة الأميركية في لبنان.. ماذا جاء فيه؟
    المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري
    أولى خطوات الرد الإيراني بدأت.. والجيش الإسرائيلي يتوعد طهران!
    القنصلية الإيرانية في دمشق
    توقيت حساس.. انفجار عبوة ناسفة في دمشق قرب القنصلية الإيرانية