بطائرة مسيرة.. قتلى وجرحى من جنود الاحتلال و"حزب الله يتبنى"

انفجار طائرة مسيرة شنّها "حزب الله" من لبنان إلى إسرائيل

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء اليوم السبت 13 نيسان/أبريل 2024، عن انفجار طائرة مسيرة جديدة تم إطلاقها من لبنان باتجاه الجليل، مما أدى إلى اندلاع حريق كبير في مكان سقوطها.

وتشير التقارير إلى عدم دوي صافرات الإنذار في المستوطنات المحاذية للحدود اللبنانية أثناء اختراق المسيرة للأجواء الإسرائيلية وحتى لحظة انفجارها.

بدوره، أعلن “حزب الله” مسؤوليته عن الهجوم الجوي بواسطة طائرات مسيرة موجهة على منصات القبة الحديدية الإسرائيلية في موقع الدفاع الجوي في “تل نعمة”، المقام كبديل للموقع الذي استهدفته المقاومة سابقاً في “كفر بلوم”.

وأكد “حزب الله” أن المسيرات قد طالت الأهداف المستهدفة بدقة، وذلك وفقاً لبيان صادر عن إعلامه الحربي.

وبحسب البيان فإن الهجوم شمل أيضاً استهداف مبنى في مستعمرة حانيتا الذي اعتبرته إسرائيل مقراً جديداً لقواتها، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين.

فيما بعد، أقر الجيش الإسرائيلي بالحادثة وأعلن عن إصابة جندي إحتياطي بجروح خطيرة.

وتأتي هذه الأحداث في سياق التوترات المتصاعدة في المنطقة وتصاعد المواجهات بين الأطراف المعنية.