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بطاقات التشريج على سعر "صيرفة"

18 - فبراير - 2022
بطاقات التشريج

بطاقات التشريج

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أوضح مدير مكتب وزير الإتصالات زياد شلفون أن وزارة الاتصالات لا ترغب بزيادة الأسعار إنما تهدف لاستمرار القطاع، وقال: “نحن نشعر مع الشعب ولكن بهدف تأمين خدمة اتصالات جيدة علينا زيادة التعرفة”.

وأشار شلفون في حديث إذاعي الى عدم زيادة التعرفة بطريقة عشوائية، مضيفاً: “سوف يتم مراعاة أصحاب الدخل المحدود مشدداً على أن الاتصالات ستكون في متناول الشعب اللبناني”.

ولفت الى أن القرار النهائي لم يتخذ بشأن التسعيرة والمبدأ هو عدم الزيادة الكبيرة على المواطن والتسعيرة ستكون على سعر صيرفة وباقة خاصة لذوي الدخل المحدود.

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