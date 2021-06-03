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بطرس حرب: لقد دخلنا مرحلة إثارة حقوق الطوائف لشدّ عصب كل من المسيحيين والمسلمين

منذ 6 ساعات
بطرس حرب

بطرس حرب

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غرد الوزير السابق بطرس حرب عبر حسابه على “تويتر”:

“الصورة تزداد وضوحاً.الصراع على السلطة مستمر متجاوزاً هموم الناس ومصير الوطن . لقد دخلنا مرحلة إثارة حقوق الطوائف لشدّعصب كل من المسيحيين والمسلمين وتحويل المعركة من كيف ننقذ لبنان من الغرق ، إلى معركة كيف ننقذ من دمّر البلد وأفلسفه وسرقه وسرق أموال الناس في المصارف .حرام لبنان”.

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