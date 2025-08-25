بطرس ينبّه: دخول كميات كبيرة من صدر الدجاج التركي بطريقة غير شرعية

أعلن رئيس النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس في بيان، أن “الطلب على منتجات الدواجن في السوق المحلية لا يزال جيدًا”، مشيراً الى أن “أسعار الدواجن في السوق اللبنانية تُعتبر مقبولة”.

وشكا من أنّ القطاع يواجه منافسة كبيرة وغير متكافئة في لبنان، لافتاً الى ان “دخول كميات كبيرة من صدر الدجاج التركي إلى لبنان عبر سوريا بشكل غير شرعي”، واصفاً هذا الأمر “بالسيئ جداً لما له من انعكاسات سلبية على الإنتاج الوطني”.

وإذ لفت إلى أنّ “الفوارق كبيرة بين مواصفات منتجات الدجاج اللبنانية والأجنبية من حيث الجودة”، كشف عن أنّ “مصنعات الدجاج التي تدخل الى لبنان من بعض الدول العربية معفاة من الرسوم الجمركية على الرغم من أنها مصنوعة أساساً من دجاج مستورد وغير عربي، في حين أنّ مصنعات الدجاج اللبنانية تخضع للجمرك”.

واعتبر بطرس أنّ “فرض رسوم على هذه المنتجات المستوردة أمر لا بد منه، للحفاظ على ستة وثلاثين ألف وظيفة وحماية الأمن الغذائي في لبنان”، لافتاً إلى أنّ “هذه المنافسة غير العادلة تشكّل خطراً على استمرار القطاع وتهدّد احد الأركان الاساسية للأمن الغذائي في لبنان”.