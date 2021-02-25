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بطيش: لإجراءات إصلاحية جريئة ورؤية اقتصادية شاملة

25 - فبراير - 2021
منصور بطيش

منصور بطيش

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عقد أعضاء لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط اجتماعا الكترونيا، قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب الدكتور فريد البستاني وحضور المقرر الدكتور علي بزي والأعضاء النواب: علي درويش، شوقي الدكاش، إدي أبي اللمع، الكسندر ماتوسيان، وميشال ضاهر، وكان الاجتماع مخصصا للقاء وزير الاقتصاد والتجارة السابق منصور بطيش.

بعد كلمة ترحيب من البستاني، تحدث بطيش عن “الوضع الاقتصادي الراهن، والذي هو نتيجة تراكمات سنوات طويلة وسياسات خاطئة وهندسات مالية كارثية أخفقنا خلالها على كل المستويات”.

كما تحدث عن “تأثيرات الأزمة السورية على الواقع اللبناني والعجز المالي السنوي الكبير، مقارنة بالانتاج المحلي الضعيف”، مطالبا بـ”سلسلة إجراءات إصلاحية جريئة ورؤية اقتصادية شاملة وكاملة متكاملة”.

كما طالب بـ”تأمين بيئة حاضنة لاعادة استنهاض الاقتصاد، بدءا بالمناخ السياسي المطمئن وتأمين الأمن والامان والعدالة وسيادة القانون والشفافية بغية استرداد ثقة المستثمرين، إضافة إلى تحديث خطة التعافي المالي التي كانت اعتمدتها الحكومة في نيسان الماضي لتتماشى مع الوضع الحالي وإقرار القوانين الإصلاحية”، لافتا إلى أن “لحديثه ستكون تتمة قريبا للمزيد من الدقة في الطرح والتصور”.

وأعلنت اللجنة أنها أبقت اجتماعاتها مفتوحة ومستمرة في عقد اللقاءات مع كل المعنيين لايجاد الحلول المناسبة للازمة المعيشية والاقتصادية.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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