بعاصيري: الدعم استنزف الاحتياطي.. و"المركزي" يحاول حصر الانهيار

أشار نائب حاكم مصرف لبنان السابق محمد بعاصيري، إلى أنّ زيارة الوفد القضائي الأوروبي إلى بيروت أمر قضائي بامتياز، ولا تقع ضمن خانة الضغوط السياسية، وتمنى لو أن المسؤولين أصدروا بيانًا رسميًا لتوضيح الزيارة.

بعاصيري وفي حديث إلى “صوت كل لبنان”، شدد على أنّ القرار الذي اتخذته حكومة الرئيس حسان دياب بالامتناع عن سداد الديون هو قرار غير منظّم، وأكد أن برنامج الدعم استنزف احتياطي مصرف لبنان وكلفه 20 مليار دولار، وذهب قسم كبير منها هدرًا وسرقة وتهريب.

كما اعتبر بعاصيري أن سياسة دعم البضائع بدلاً من دعم الفئات الأكثر تضرراً مثال على سياسة الترقيع وانعدام الرؤية، ورأى أن الحل يبدأ بالسياسة التي تنعكس على القطاعات كافة، واستعادة الثقة من قبل الداخل والخارج، وألا مفرّ من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

هذا وحمّل بعاصيري مسؤولية ما وصلت إليه البلاد من انهيار إلى مختلف شرائح المجتمع من سياسيين وغير سياسيين، وقال: كلنا مسؤولون، متسائلاً: كيف لهذا الشعب الثائر أن يأتي بـ 90 في المئة من الطبقة السياسية الحاكمة؟

وعن الخطة الاقتصادية للحكومة، قال بعصيري إنّه يجب مقاربة الموضوع بطريقة مختلفة، وأن يكون هناك مشاركة من قبل الجهات المعنية، لا سيما المودعين والجهات الاقتصادية، إذ إنه من حق المودع أن يعرف تمامًا كم تبلغ قيمة خسارته ومتى يمكن أن يستعيد أمواله وبأية عملة.

كما أشار بعاصيري إلى أنّ المصرف المركزي يحاول قدر الإمكان أن يحصر حجم انهيار الليرة من خلال منصة صيرفة والتعاميم التي يصدرها.